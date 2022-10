Atalanta contro Sassuolo, partita chiave per le ambizioni di tutti. Partita che vede in campo anche storie di mercato, come quella che coinvolgei due nove a confronto che hanno vissuto un'estate particolare e connessa. Pinamonti è stato molto vicino a vestire la maglia dell'Atalanta in estate, sedotto dal progetto e poi lasciato andare, anch a causa di cessioni mancate... come quella di Luis Muriel. L'interesse della Juventus per il colombiano era concreto, ma l'incastro con i bianconeri non è arrivato e ha costretto a rallentare tutte le operazioni. E il suo futuro è ancora in bilico: il contratto è ancora in scadenza al termine della stagione e il rinnovo non è in vista, sia la Juventus che la Fiorentina fiutano il colpo a zero, ma prima c'è un anno da vivere. E che oggi riparte con un duello.