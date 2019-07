E' andato in rete nell'ultima amichevole della Juve contro il Team K-League, e il sorriso gli è rimasto stampato sulla bocca. Simone Muratore, centrocampista dell'Under 23, si gode il momento felice. E la considerazione di Sarri: "Abbiamo chiuso molto bene la partita nel secondo tempo, è stata una settimana intensa, e nonostante un po’ di stanchezza ci siamo divertiti. Per me è stata una bella soddisfazione, mi faccio sempre trovare pronto e darò sempre tutto per questa maglia - le sue parole registrate da Juventus.com -. Sono contento per il gol, mi è capitato anche in passato di inserirmi da dietro. Gli allenamenti di Sarri sono davvero molto divertenti".