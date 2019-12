Simone Muratore non sarà con la Juve a Genova. Non ce la fa, il centrocampista bianconero. Contro il Leverkusen, l'esordio in prima squadra e in Champions League. Poi la panchina contro l'Udinese e la speranza di fare minutaggio anche in campionato. Speranza vanificata, però, per la trasferta di Genova: stando a quanto raccolto, infatti, il ragazzo ha avuto un sovraccarico articolare al ginocchio destro. Non è stato convocato in prima squadra, né nell'Under 23 di Pecchia.