La Juventus ha trionfato 4 a 0, in casa contro il Lecce, in una partita che si è resa più complicata di quanto il risultato non dica. Dopo aver sbloccato le marcature nella ripresa, grazie al gol magistrale di Paulo Dybala, i bianconeri hanno preso il largo, concludendo la partita in tranquillità. Tranquillità che ha permesso a Sarri di ampliare le rotazioni e far esordire così, in Serie A, il giovane Simone Muratore. Il giocatore, da otto anni nelle giovanili Juventus, aveva già esordito in Champions, ma mai in campionato: una prima volta che sarà utile, specialmente dal prossimo anno, visto che potrebbe trovare più spazio. Non alla Juve, però, ma all'Atalanta, che ha praticamente formalizzato l'acquisto.