Otto anni e mezzo con la Juventus. Un crociato speso per la causa bianconera. L'esordio in Champions League e quello di stasera in Serie A contro il Lecce. Se tracciamo un filo che congiunga le istantanee di Simone Muratore alla Juventus, ne esce fuori il percorso di una persona che ha legato il suo destino alla maglietta che ha indossato. Il centrocampista ha utilizzato poche parole per rispondere al grande entusiasmo per il debutto di oggi: "Magic night". Sì, magica davvero.