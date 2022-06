Come raccontato da Gazzetta, la storia di Gatti è davvero unica. La vita gli ha cucito addosso una corteccia "che oggi mi dà forza, soprattutto nei momenti di difficoltà". A 17 anni, quando una serata come quella di ieri non aveva neanche la forza di sognarla, il papà di Gatti perse il lavoro e Federico fu costretto a trovarne diversi: lavorava nei mercati generali, faceva il muratore, il serramentista. "Con il calcio mi è andata meglio", avrebbe detto anni dopo. Perché a quel sogno non ha mai rinunciato.