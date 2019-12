Secondo quanto riportato da Pescaranews24, il Pescara avrebbe messo nel mirino il ventunenne Simone Muratore, che ha esordito contro il Bayer mercoledì scorso in Champions League. Il giocatore, in forza all'U23 di Pecchia, potrebbe fare quindi il salto di categoria, andando alla corte di Luciano Zauri in Abruzzo, in Serie B.