1









Visite mediche con l’Atalanta effettuate nelle ultime ore per Simone Muratore. Il centrocampista 22enne, dell'Under 23, ex capitano della Primavera, lascerà la Juve dopo tutta la trafila nelle giovanili. Piemontese, cresciuto nel vivaio bianconero e in questo momento aggregato alla prima squadra andrà all'Atalanta a titolo definitivo: un'operazione da 7-8 milioni di euro più bonus che, oltre a generare una bella plusvalenza, di fatto garantiranno ai campioni d’Italia una sorta di sconto sui 35 milioni patuiti per il trasferimento a Torino di Dejan Kulusevski, scrive Tuttosport. Con Sarri aveva anche esordito in Champions League, a dicembre nella sfida contro il Bayer Leverkusen.