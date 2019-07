Rutger Hauer se n'è andato. L'attore olandese, popolare in tutto il mondo per il celebre replicante in Blade Runner, è scomparso lo scorso 19 luglio. A renderlo noto è stato il suo agente: Hauer, malato da qualche mese, ha detto addio a cari e familiari nella sua casa in Olanda. Ieri i funerali, ai quali hanno virtualmente partecipato i milioni di appassionati di cinema, che mai potranno dimenticare l'icona che è stato e il meraviglioso finale di Blade Runner. Roy Batty e il suo monologo, oggi, hanno un significato ancor più profondo.



"Ho viste cose che voi umani non potreste immaginare. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione... e i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser... e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. E' tempo di morire".