L'ex centrocampista di Milan e Inter, Sulley Muntari, ha parlato al portale derbyderbyderby.it. Ecco le sue parole: "Il mio gol non-gol contro la Juve ha cambiato la Storia? Io penso che Var e Goal-Line Technology sarebbero arrivate lo stesso, ma il mio gol ha velocizzato tutto. Magari ci fosse stato anche quella sera in Milan-Juventus. Però, se il mio gol fosse stato convalidato saremmo andati sul 2-0 e secondo me avremmo vinto certamente la partita. Scudetto? Non, ancora oggi non so dire, bisogna dire che quella Juventus di Conte era avvelenata e sputava sangue, per cui anche vincendo quella sera per lo Scudetto ci sarebbe poi stata una bella lotta e non sono certissimo che avremmo vinto noi il titolo”.