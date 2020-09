Per il Mundo Deportivo, la "Juve ha ancora speranza di poter acquistare Luis Suarez". Il centravanti del Barcellona, non convocato quest'oggi da Koeman per la prima gara amichevole contro il Nastic di Tarragona, sembra sempre più vicino ai bianconeri per il giornale spagnolo. "E' qualcosa che pare non preoccupare i dirigenti del club italiani se facciamo caso alle ultime parole di Federico Cherubini, uno dei responsabili degli acquisti della Vecchia Signora. Dunque la Juventus continua ad aver fiducia nel prendere Suarez nonostante le pratiche burocratiche che stanno rallentando l'affare. Nei prossimi giorni si avranno novità".