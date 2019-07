La prima partita amichevole di questa stagione ha visto l'esordio di Matthijs de Ligt con la maglia della Juventus. Il difensore olandese ha giocato per circa mezz'ora destando una buona impressione. La sconfitta, però, ha fatto sì che alcune buone prestazioni individuali venissero messe nel dimenticatoio e Mundo Deportivo, giornale catalano vicino al Barcellona, ha preso la palla al balzo per prendere in giro De Ligt e la Juve. Il Tweet ( LEGGI QUI ) non è passato inosservato e i tifosi della Juve si sono sbizzarriti nel rispondere al quotidiano.