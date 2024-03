La Juventus ha messo nel mirino l'attaccante del Siviglia Youssefcentravanti marocchino, di 26 anni. Stando a quanto riferisce Mundo Deportivo però la Juventus non sarebbe la sola pretendente, ma sarebbe finito nel mirino anche del Milan. Sarebbe individuato dalla dirigenza bianconera come il sostituto ideale di Moise Kean, probabile partente. Il club andaluso fa una valutazione del suo cartellino di circa 20 milioni di euro, ma si può provare a chiudere anche a cifre più basse dato che il contratto che lega il centravanti al Siviglia è in scadenza il 30 giugno 2025. Ci saranno comunque aggiornamenti prossimamente.