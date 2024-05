Massimiliano Allegri non è più l'allenatore della Juventus. Ma chi arriverà al suo posto? Il primo nome, ormai noto, è quello di Thiago Motta, pronto a lasciare il Bologna dopo averlo portato in Champions League. Ma il club bianconero dovrà fare attenzione alle sirene estere. Come spiega il Mundo Deportivo, infatti, sul tecnico promesso sposo della Juventus può subentrare il Barcellona: rivelazione della stagione, l'ex giocatore del Barça è vicino ai bianconeri, ma uno spiraglio ancora c'è. Ecco perché qualcuno dall’esterno ha suggerito il nome di Thiago Motta a una persona importante del Barça per poterlo chiamare in caso di esonero di Xavi Hernández.