Mundo Deportivo - Araujo può andare alla Juventus? La rivelazione ai giornalisti

2 ore fa



Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di Ronald Araujo difensore del Barcellona alla Juventus. Il giocatore infatti nel suo ultimo rinnovo ha introdotto nel suo contratto una clausola rescissoria con cui potrebbe liberarsi dal club catalano. Tuttavia, stando a quanto riferisce Mundo Deportivo, il giocatore avrebbe interrotto in anticipo le sue vacanze per un allenamento ad alta intensità nel centro sportivo del Barcellona. Uscendo si sarebbe fermato concedendosi a foto ed autografi con i tifosi. Alcuni giornalisti in quel occasione gli avrebbero chiesto se intendesse restare al Barcellona e Ronald avrebbe risposto che le intenzioni sono quelle di rimanere. Quindi la Juventus si allontana.