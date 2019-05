Mezzo milione circa. E' quanto ha incassato la Lega da tutte le multe raccolte nella Serie A 2018/19 ed è quanto emerge dall'analisi di Calcio&Finanza, basata sulle decisioni prese dal Giudice Sportivo: "A ricevere più multe - si legge - è stato il Napoli, che ha contribuito per il 22% circa al totale delle multe per complessivi 114.500 euro. A seguire Roma (73mila euro), Milan (52mila euro), Inter (47mila euro) e Juventus (45mila euro), divisi in 10.000 per fumogeni/petardi e 35.000 per i cori.