Una Pasqua da dimenticare. Protagonista è un 40enne residente nel Canavese, in Piemonte. L'uomo, infatti, si trovava in macchina senza un valido motivo, violando così le misure restrittive per contenere l'emergenza coronavirus. Multato per 300 euro dalle forze dell'ordine, si è presentato alla caserma di Cuorgnè, gettando il verbale e inveendo.



LA BEFFA - Tornando a casa, poi, ha notato una pattuglia dei carabinieri: davanti al posto di blocco ha abbassato il finestrino, mostrando il dito medio. Se non fosse che sull'altro lato della strada vi era una seconda pattuglia, che lo ha fermato e denunciato per vilipendio e oltraggio a pubblico ufficiale.