Quaranta secondi da incubo per Moise Kean, entrato all'89esimo per provare l'assalto finale ed espulso immediatamente per il fallo di reazione ai danni di Mancini.Massimiliano Allegri è stato molto chiaro e diretto nel post partita: "Ha sbagliato, prenderà una grossa multa. Quando si gioca a calcio in una squadra tutti hanno responsabilità. In questo momento sbagliare non é concepibile.".. Salterà la partita contro la Sampdoria ma non solo; Kean starà fermo almeno per un'altra giornata, ovvero quella successiva con l'InterMa come può cambiare il suo futuro a Torino dopo la serata di ieri?La società e in particolare Allegri avevano riposto grande fiducia nel centravanti italiano; lo stesso allenatore nel corso della stagione aveva fatto i complimenti a Moise per come era cresciuto non solo in campo ma anche a livello di comportamenti e atteggiamenti.Adesso toccherà a Kean avere la forza di reagire e farsi "perdonare", non sarà facile ma è l'unica strada per pensare a un suo futuro a Torino. In estate, la società in primis farà le valutazioni del caso.