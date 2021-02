. Decisione di oggi del Tribunale Federale Nazionale ( QUI il comunicato), che ha optato per comminare al portiere della Juventuso per l’espressione blasfema pronunciata durante la sfida del Tardini contro il Parma dello scorso 19 dicembre., che ha riesumato nomi di giocatori incappati in episodi del tutto simili, ma che al contrario di Buffon sono stati squalificati.