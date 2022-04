Ad Amazon Prime, Thomas Muller parla così dell'eliminazione del Bayern per mano del Villarreal: "Se si tiene conto solo di questa partita, senza la prima, avremmo dovuto passare il turno in modo convincente. È difficile accettarlo, non so cosa dire. È amaro subire gol dopo questa prestazione. Con i tifosi a sostenerci, abbiamo spinto sin dall'inizio. Dobbiamo fare di più sotto porta".