Ultimi mesi di Boateng al Bayern Monaco. Il difensore tedesco a fine stagione lascerà il club a parametro zero: in pole per il suo futuro c'è il Real Madrid, ma la Juventus è lì alla finestra a valutare la situazione. A parlare del compagno di squadra è Thomas Muller in conferenza stampa: "Con Jerome abbiamo passato tanti momenti insieme, ma da parte mia non sarebbe giusto parlare del contratto di un altro giocatore. Se lo facessi diventerebbe un gran casino. Scusate, mi sto incartando da solo. Fisicamente sta molto bene considerando cosa ha passato due anni fa, ha avuto problemi fisici ma li ha superati anche mentalmente. Si allena con una gran voglia di continuare ad andare avanti".