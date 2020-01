La Juventus su Thomas Muller. Il centrocampista del Bayern Monaco potrebbe lasciare il club durante la prossima estate e, vista l'imminente scadenza del suo contratto (fissata per il 2021), sta valutando tutte le possibilità per una nuova avventura. Come riporta la Bild, Muller piace a tanti club tra Italia e Inghilterra, tra cui la Juventus che tempo fa aveva messo gli occhi sul giocatore.