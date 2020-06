Il gioiellino del Bayer Leverkusen Kai Havertz è il desiderio dei top club europei, tra cui il Bayern Monaco, sempre lesto nel soffiare alla concorrenza i talenti della propria patria. A riguardo, ne ha parlato Thomas Muller: “Vogliamo prendere Havertz? È veramente forte, ma è paradossale parlare di nuovi acquisti in un momento in cui il club sta tagliando gli stipendi ai giocatori”. Parole che hanno infastidito la società bavarese, che ha replicato nella persona del direttore sportivo Hasan Salihamidzic: “Ne abbiamo discusso il giorno seguente. Gli ho detto che non è stato corretto parlare in quella maniera. Lui è un ragazzo intelligente e ha capito subito”. Tra i club che desiderano Kai Havertz, c'è anche la Juventus, che dovrà fronteggiare una foltissima concorrenza,