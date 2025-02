Moretto - Gabriele Mulazzi dalla Juventus Next Gen al Sion

Getty Images

Ilè vicino a definire l'arrivo di Gabrieledallae a riportarlo è Matteo Moretto. Il giovane talento bianconero, classe 2003, è pronto per una nuova avventura nel campionato svizzero, dove avrà l’opportunità di mettersi in mostra e proseguire il suo percorso di crescita. Mulazzi, esterno versatile capace di giocare sia in difesa che a centrocampo, ha attirato l’interesse del club elvetico grazie alle sue prestazioni con la seconda squadra della Juventus. L’operazione è in fase avanzata e presto potrebbero arrivare gli ultimi dettagli per ufficializzare il trasferimento, che rappresenterebbe un'importante occasione per il giocatore.

Mulazzi Juve, i numeri stagionali

I numeri di Mulazzi nel 2024/2025

Presenze: 16

Minuti: 1312'

Goal: 0

Assist: 2

Chi è Gabriele Mulazzi

Nella stagione 2024/2025, Gabriele Mulazzi ha disputato 16 partite con la Juventus Next Gen nel Girone C della Serie C, accumulando un totale di 1.312 minuti in campo. Durante queste presenze, non ha segnato gol e ha ricevuto un'ammonizione.Gabriele Mulazzi è un giovane calciatore italiano, nato il 19 aprile 2003, cresciuto nel settore giovanile della Juventus. È un giocatore duttile, capace di ricoprire diversi ruoli, principalmente come esterno destro, sia in difesa che a centrocampo.Mulazzi ha fatto tutta la trafila nelle giovanili bianconere, distinguendosi per la sua tecnica, velocità e capacità di adattarsi a più posizioni in campo. Ha giocato con la Juventus Next Gen, la seconda squadra bianconera che milita in Serie C, accumulando esperienza tra i professionisti.Nel corso della sua carriera, è stato spesso impiegato come terzino destro o esterno a tutta fascia, grazie alle sue qualità offensive e alla buona resistenza fisica. Il suo nome è recentemente emerso nel mercato, con il FC Sion interessato al suo cartellino per garantirsi un rinforzo giovane e di prospettiva.