Gabriele Mulazzi, giovane talento della Juve Primavera, che oggi giocherà la semifinale dell'Europeo U19 con l'Italia, si è raccontato a Tuttosport: "Sono sensazioni positive: giocarsi una semifinale all’Europeo è quello che abbiamo sempre voluto. Arrivarci è un piccolo traguardo".



VS INGHILTERRA - «Ci abbiamo pensato. Un anno fa eravamo tutti ad esultare e questo ricordo ci spinge. Io ho visto quella partita con gli amici: quando abbiamo vinto era come se avessi vinto io. Rivivere quell’emozione, battere l’Inghilterra e andare in finale, sarebbe ancora più bello».



GOL - «Io goleador con la Juve? Sarebbe un sogno farlo e magari in finale. Però la cosa importante è la prestazione. Il gol se arriva bene, ma non è un’ossessione».



CUADRADO - «Sì, è uno dei giocatori a cui mi ispiro. Cerco di copiarlo in tutto, dalla serenità con cui scende in campo ai gesti tecnici: cross, dribbling, tutto. E’ un giocatore fenomenale, molto difficile da marcare».



MOMENTO TOP - «Battere il Liverpool nei quarti di finale di Youth League. Vincere contro una rivale storica come i Reds e giocarsi una semifinale nella Champions League della Primavera è stato fantastico».



ALTRI SOGNI - «In azzurro sogno di vincere questo europeo e magari anche il Mondiale Under 20. Per quanto riguarda la Juve, mi piacerebbe riuscire ad allenarmi con continuità in prima squadra, esordire sarebbe un grande sogno».