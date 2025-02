Mulazzi al Sion: trattativa in corso, le ultime notizie

Getty Images for DFB



Il futuro di Mulazzi: prestito con diritto di riscatto

Gabriele, esterno di talento della, potrebbe essere pronto a lasciare la squadra per intraprendere una nuova avventura in Svizzera. Il giocatore, che ha messo in mostra le sue qualità nelle ultime stagioni con la squadra bianconera, è al centro di una trattativa con il Sion, club della Super League svizzera, che potrebbe presto accoglierlo tra le proprie fila. Il mercato in Svizzera, infatti, chiuderà il 17 febbraio e le due società stanno definendo gli ultimi dettagli per chiudere l'affare.



La situazione in casa Juventus



Le ultime trattative

Nonostante il buon percorso di crescita con la Juventus Next Gen,potrebbe quindi decidere di proseguire la sua carriera altrove. Il Sion, club con una lunga tradizione in Svizzera, è fortemente interessato al giovane talento italiano e le trattative tra le due società stanno entrando nel vivo.Questa opzione permetterebbe al club svizzero di valutare il rendimento del calciatore nel corso della stagione senza un impegno definitivo, ma con la possibilità di esercitare il riscatto in futuro. Un'operazione che, se finalizzata, potrebbe rivelarsi vantaggiosa sia per la Juventus, che avrebbe la possibilità di monetizzare in caso di riscatto, sia per Mulazzi, che potrebbe avere l'opportunità di mettersi in mostra in un campionato di livello come quello svizzero.La Juventus sta portando avanti un progetto che punta sulla valorizzazione dei giovani talenti, ma al contempo il club sta cercando di rafforzare il proprio reparto offensivo per la seconda parte della stagione. In questo contesto, la cessione di Mulazzi potrebbe essere una mossa strategica, consentendo al giocatore di acquisire maggiore esperienza e minuti sul campo, mentre la Juventus potrà concentrarsi su altri obiettivi.Il trasferimento in Svizzera potrebbe essere per Mulazzi un'opportunità importante per crescere ulteriormente, in un campionato che offre visibilità internazionale e che potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per un eventuale ritorno in Italia o in una big europea in futuro.Le trattative tra la Juventus e il Sion sono in corso, ma ancora non si è arrivati a una conclusione definitiva. Le due società stanno valutando gli ultimi dettagli, come le condizioni economiche dell'affare e le modalità di riscatto, e si stanno preparando a chiudere la trattativa entro la fine del mercato svizzero, fissata per il 17 febbraio.