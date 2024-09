L'ex difensore della Juventus Tarikha parlato in seguito alla rete segnata con il Sassuolo nella sfida di Coppa Italia contro il Lecce, gara che si è conclusa per 2-0 per gli emiliani. Queste le sue parole:"Contento di aver aiutato la squadra con questo gol. Siamo davvero contenti della prestazione, è ciò che conta Il gol l’ho cercato, così faccio sempre. Per me era la prima da titolare oggi: le scelte spettano al mister, io mi impegno al massimo e cerco di fare del mio meglio".