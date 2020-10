Giampiero Mughini non ci sta. Il tifoso bianconero, dagli studi di Tiki Taka, ha detto la sua sui molti gol annullati a Morata per fuorigioco: “Annullare nel calcio un gol per un fuorigioco di un’unghia è ridicolo. È un regolamento idiota. Si annulla per un fuorigioco reale, per un vero vantaggio che il giocatore ha sul difensore, non per un’unghia non tagliata, dai. Al microscopio. Nel caslcio non si gioca al microscopio”.