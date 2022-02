Il noto giornalista e tifoso della Juve, Giampiero Mughini, ha rilasciato delle dichiarazioni durante il corso della trasmissione Fuori di Juve, in onda su Radio Bianconera, dove ha fatto anche un confronto tra Vlahovic e Cristiano Ronaldo.



'L'attaccante serbo è un giocatore fisicamente marmoreo, dotato di tutti gli apparati tecnici che servono ad una punta: combatte, si alza in area, colpisce di destro e di sinistro, più di questo è difficile immaginare, tenendo presente che ha 22 anni. Non so se ci troviamo difronte ad un calciatore della razza inumana dei vari Ronaldo, Lewandowski, Messi, però siamo lì'.