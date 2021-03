Ad AdnKronos, Gianpiero Mughini ha parlato della Juventus, dando ancora fiducia a Pirlo: "Era già tutto scritto, anzi inciso, fin dall’inizio di questo campionato: è la fine di un ciclo, anzi di un impero. Dopo nove anni di fila di trionfi in Italia l’addio alla Scudetto era quasi scritto: è finito un ciclo e io ne ero convinto da tempo. Chi indica come colpevole il nostro allenatore dice una sciocchezza: io ripartirei di nuovo con lui, dalla sua conferma per il prossimo campionato".