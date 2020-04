Giampiero Mughini, scrittore, giornalista e noto tifoso della Juve, ha scritto a Dagospia una lunga lettera nella quale esprime il suo dispiacere per l'addio a Repubblica di Carlo Verdelli: "Mi spiace davvero che Carlo Verdelli sia stato licenziato. Bravissimo nel comandare i giornalisti, la sua "Repubblica" era nettamente più fiammeggiante, dopo la mesta direzione Calabresi. E' fuori di dubbio che Verdelli sia il miglior direttore della sua generazione. E' altrettanto fuori di dubbio che fosse patologia la sua devozione agli ex di "Lotta continua". Adesso è senza lavoro? Spero per il più breve tempo possibile. Ha già da ora un invito a cena a casa mia".