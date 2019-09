Giampiero Mughini, noto tifoso della Juventus, è intervenuto negli studi di Tiki Taka parlando di Inter-Juventus: “L’umore è il piacere di una grande sfida tra due grandi squadre e società. Io condivido le parole di Buffon: chi conosce Conte sa di che acciaio è fatto. Noi lo sapevamo prima che cominciasse il campionato, 18 punti non sono uno scherzo. Mourinho? Ha vinto, non stravinto, nell’epoca in cui al Juventus era stata decapitata. Ma lui, da uomo intelligente, disse in spogliatoio: ‘Ma di cosa vi vantate? Un campionato ve l’hanno dato così’. Si è creata una controfigura: all’Inter c’è un pezzo di Juventus con Conte e Marotta. C’è un terzo: Asamoah, non l’ho visto mai giocare male. Io gli toglierei Brozovic, ma si gioca in 11 e ognuno deve fare la sua parte. Tutti pensavamo che Perisic fosse uno dei gioielli dell’Inter e del calcio europeo, Conte l’ha mandato via”.