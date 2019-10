Duro attacco di Giampiero Mughini contro quei tifosi della Juve che hanno lanciato una petizione per togliere la stella dell'Allianz Stadium ad Antonio Conte: "C'è stata una polemica sgradevole - commenta a Tiki Taka - secondo cui alcuni imbecilli tifosi della Juventus avrebbero chiesto di togliere dallo stadio il nome di Conte. Una tale porcata suscita in me indignazione perché la storia non si cancella. Marchisio ha avuto una carriera favorita da Calciopoli perché a centrocampo avevamo dei mostri che poi abbiamo dovuto svendere o regalare ad altre squadre, ad esempio la mirabile Inter".