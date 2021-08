Sulle colonne del Giornale, bella intervista al noto tifoso bianconero: "Quando ho iniziato a tifare la Juventus? A dieci anni, giocando con le figurine Panini: mi piacquero in modo particolare quelle che raffiguravano Giampiero Boniperti e Ermes Muccinelli, che era piccolo e nervoso come lo ero io a dieci anni. Da quel momento iniziò la mia passione per la Vecchia Signora. L'Italia? Non mi aspettavo la vittoria dell’Italia agli Europei da quanto mi sembrava fosse divenuto mediocre il nostro torneo di Serie A. Mancini è stato geniale nell’attingere i giocatori migliori di quel torneo e trasformarli in un undici pressoché irresistibile".