Giampiero Mughini è intervenuto negli studi di Mediaset per commentare la sconfitta di domenica sera della Juventus contro l'Inter nel Derby d'Italia per 2 a 0: "La partita è stata dominata dal primo all'ultimo minuto. La Juve ha fatto il primo tiro in porta solo all'87'. I bianconeri erano terrorizzati, su 50 passaggi 45 erano fatti all'indietro. Cosa c'è di strano nel bacio di Arturo Vidal?! A Torino, con la Juventus, c'è la sua storia e la sua vita e infatti ha giocato così come ha giocato".