Intervenuto a Radio 24, il giornalista di nota fede bianconera Giampiero Mughini ha parlato della sconfitta in Champions della Juventus contro il Lione: “Il possesso palla è una cavolata. Quando De Ligt la passa a Sandro, Sandro a Bonucci, Bonucci ci pensa e la dà a Cuadrado. Questo è l'anticalcio. Una Juve così meschina e brutta non la ricordo da tempo”.



SU RABIOT – “Lo monitoravamo da anni, forse era il gemello. Eravamo abituati a Pirlo e Vidal, ora vediamo calciatori che fanno fatica. Questo Pjanic è il peggiore degli ultimi anni. In questo momento Sarri non può fare nulla. Non sono arrabbiato, sono allarmato. Ciclo finito? Gli interpreti nella Juve sono sempre quelli, con un Dybala più forte".