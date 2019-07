Giampiero Mughini, giornalista e tifoso della Juventus, si è lasciato scappare una curiosa promessa qualora Mauro Icardi dovesse vestire in bianconero per la prossima stagione. Una promessa che ha una sola protagonista, ovvero Wanda Nara, che, secondo Mughini, potrebbe essere l'artefice di questo clamoroso trasferimento. Ecco le sue parole: "Se Icardi verrà alla Juve per 40 milioni, invece dei 110 della sua clausola rescissoria, allora io scolpirò il nome di Wanda Nara nel marmo bianconero“.