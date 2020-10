Continua il botta e risposta tra il tecnico del Napoli Gattuso e Giampiero Mughini. Nel corso del programma Tiki Taka, Mughini, noto tifoso della Juventus, ha commentato le recenti esternazioni dell’ex Milan: “Io non ho usato minimamente né il senso né il concetto della parola sborone. Ho semplicemente detto, e può darsi che mi sia sbagliato, che avevo intravisto in una dichiarazione di Gattuso una cerca iattanza, non ho minimamente usato il termine sborone che non mi appartiene e certamente non appartiene al mio giudizio su Gattuso.