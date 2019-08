Your browser does not support iframes.

Prima pagina dedicata a Frank Ribery, per il Corriere dello Sport. Il campione ex Bayern è atteso nella notte a Firenze per firmare con la Fiorentina: un acquisto di rilievo per la Serie A. Campionato che potrebbe accogliere anche Rakitic, come sottintende Tuttosport, che emblematicamente titola "Chi parte, chi va". La soluzione è nelle immagini ( nella Gallery qui in basso ) con connection tra Juventus e Barcellona che potrebbe veder, invece, partire Rugani, Emre Can e Mandzukic.