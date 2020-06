4









Ricomincia il campionato, ricominciano le polemiche. Arbitrali, chiaro. Con la Juventus protagonista: altra abitudine. Dopo la vittoria contro il Bologna, qualcuno ha avuto da ridire sul rigore concesso alla Juventus poi trasformato da Cristiano Ronaldo che ha dato il là al 2-0 bianconero prima del raddoppio di Dybala. Tra questi, c'è il giornalista Enrico Varriale: "Torna al successo la Juve - scrive sul suo profilo Twitter - con i gol di Cristiano Ronaldo su rigore e prodezza di Dybala. Partita per un'ora dominata dai bianconeri su un Bologna fragile in difesa.Discutibili Rocchi e il Var Chiffi, severi sul penalty alla Juve, non su fallo netto subito da Barrow".