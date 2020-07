L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza gli episodi da moviola di Sassuolo-Juventus. Ai bianconeri manca una punizione a due in area: "A inizio ripresa una dormita di Consigli prende con le mani il pallone frutto di un retropassaggio di Magnanelli: ingenuità ma per l’arbitro non c’è che da dare alla Juve un ghiotto calcio di punizione a bordo porta. Corretto infine il giallo al 62’ per CR7 che prende palla ma poi la sua gamba alta diventa pericolosa e finisce sul ginocchio di Magnanelli".



Per Il Corriere dello Sport, invece, l'intervento di CR7 è da cartellino arancione. Bruttino l'intervento con i tacchetti sul ginocchio di Magnanelli, Valeri fa il buonista, arriva il giallo, la poca violenza ha pesato".