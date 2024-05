Sul fronte delladiha lasciato più di un dubbio la gestione da parte dell'arbitro Andrea Colombo dell'episodio che al 14' del secondo tempo ha visto coinvolto Timothy, per cui sembrava dovesse arrivare il secondo giallo di serata. Questa l'analisi de La Gazzetta dello Sport: "Al 12' manca un giallo a Locatelli che va diretto su Dybala. Ammonizioni mancate anche per Danilo su Baldanzi (43' pt) e per Kristensen (gomitata in volto a Chiesa al 4' st). Al 14' st Weah (già ammonito) colpisce: è giocata in scivolata (colpisce prima il pallone) e contrasto di gioco conseguente, l'errore di Colombo è fischiare il fallo. Tradotto: o è dinamica oppure se è ritenuto fallo è da giallo".