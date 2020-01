Promosso l'arbitro di Roma-Juve Guida. Il fischietto di Torre Annunziata dirige bene l'incontro e azzecca le due chiamate più importanti della partita: i calci di rigore in favore di una squadra ciascuna. Prima il fatto di Veretout su Dybala. Secondo La Gazzetta dello Sport è giusto non punire con il rosso Veretout per il fallo su La Joya:, perché cerca comunque la palla". Il fischietto campano viene promosso anche da Tuttosport e Il Corriere dello Sport. In realtà, come analizzato nella nostra moviola, il regolamento spiega che un fallo come quello di Veretout è passibile di cartellino rosso.