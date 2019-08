Buona prova di Maresca, arbitro di Parma-Juve che viene promosso dai giornali nonostante qualche sbavatura. Qui un riassunto dei giudizi dei quotidiani sportivi che analizzano la moviola della gara di ieri:



Il Corriere dello Sport 6.5 - manca il giallo a Gervinho per il pestone su Pjanic, primo tempo ben controllato e ripresa con qualche affanno (se invece di Ronaldo fosse stato qualcun altro a ringhiargli in faccia?)”



Tuttosport 6 – Il fuorigioco su Ronaldo lo può beccare solo il VAR, manca un giallo su Gervinho



Gazzetta 6 – Riparte con la stessa sensazione della scorsa stagione: arbitro non di grande talento ma di sicura affidabilità. Avrebbe meritato mezzo voto in più se non fosse stato per quell’entrataccia di Gervinho nemmeno sanzionata.