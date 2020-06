Come già scritto anche nella nostra moviola, ieri l'arbitro della gara Doveri ha diretto una buona partita. Due richieste di penalty nel primo tempo, entrambe ignorate dal direttore di gara romano. La Gazzetta dello Sport analizza: "Mario Rui va giù su un contatto, reciproco, con Alex Sandro. Il portoghese e Gattuso chiedono il penalty, il direttore di gara è lì e dice che non c’è nulla e ha ragione. Doveri distingue tra gioco, anche rude, e fallo in più occasioni (vedi Koulibaly su CR7 al 35’). Al 28’ ancora nulla tra Dybala e Koulibaly, poi appena prima dell’intervallo, al 46’, Dybala va giù dopo un contatto con Mario Rui verso la porta del Napoli. La timida richiesta dell’argentino si infrange contro il gesto netto di Doveri che non ha dubbi: le immagini mostrano che aveva visto bene, è Dybala a toccare l’avversario e non viceversa".