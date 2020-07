Un altro rigore assegnato alla Juve, un altro rigore segnato da Cristiano Ronaldo. E la decisione di Orsato di assegnare la massima punizione ai bianconeri è sacrosanta, come confermano tutte le moviole dei quotidiani in edicola questa mattina. Il fischietto di Schio prende 7 su Il Corriere dello Sport e 6,5 su Tuttosport e La Gazzetta dello Sport. Per il penalty alla Juve deve ricorrere al VAR: ​"Mazzoleni vede che Bastos, con le gambe già in area al momento dell’impatto, ha anche le braccia oltre la linea - scrive La Gazzetta dello Sport -. È rigore, che Orsato dà una volta avuta al monitor. All’82’ rigore netto per la Lazio: Bonucci, che viene ammonito, colpisce Immobile che lo anticipa in area, con la punta".