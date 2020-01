Una partita facile, scivolata via nel migliore dei modi anche se, a voler essere pignoli, un errore contro i bianconeri c'è stato. Finale di gara: Douglas Costa è lanciato a rete e Rog lo stende in area. La Juve è già sopra 4-0 e la partita sta per terminare. Il contatto, per il direttore di gara Giacomelli, non è da calcio di rigore. La decisione però è sbagliata. I giornali in edicola questa mattina sottolineano quello che abbiamo già scritto ieri: manca un rigore ai bianconeri Gazzetta dello Sport: 6Corriere dello Sport: 6Tuttosport: 5.5