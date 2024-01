Di quanto successo in Inter-Verona ha parlato a SportMediaset anche Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A: "Quando Bastoni esce dall'area di rigore si vede chiaramente una gestualità col braccio. Fabbri non poteva vederlo, il Var doveva intervenire. Il fatto che successivamente sia stata colpita una traversa e dunque sia cominciata una nuova azione non conta: se c'è un grave fallo di gioco, o condotta violenta come in questo caso essendo il pallone lontano, bisogna annullare il gol"."Arnautovic afferra inzialmente la maglia di Magnani, ma quando l'austriaco cade entrambe la mani di Magnani sono sulla sua schiena e in questi casi di solito viene fischiato il fallo. Anche qui, doveva intervenire il Var"."Corretta invece la chiamata del Var sul rigore per l'Hellas, poi fallito dallo stesso Henry: "Assolutamente corretto fischiare il penalty per il fallo di Darmian su Maignan, finalmente una chiamata giusta da parte del Var, che resta però bocciato totalmente".