La Gazzetta dello Sport ha pubblicato la propria moviola di Juventus-Atalanta, con un episodio in particolare sotto osservazione:



"Rocchi di Firenze. Al 19’ l’Atalanta reclama un calcio di rigore. Sugli sviluppi di un angolo, i giocatori bergamaschi protestano per un tocco di mano di Alex Sandro (peraltro già ammonito). Il Var Irrati suggerisce all’arbitro Rocchi, cui molto probabilmente (e comprensibilmente) il tocco è sfuggito, la review, che è piuttosto rapida perché in effetti l’intervento del brasiliano è scomposto, ma col braccio attaccato al corpo. Giusto non concedere il rigore. Al 47’ Cristiano Ronaldo si scaglia con Rocchi, che fischia la fine del primo tempo senza far terminare l’azione alla Juventus: il portoghese esagera nelle proteste, il direttore di gara lo ammonisce (giustamente). Al 56’ fischiato un fallo in attacco di Zapata su Pjanic, scelta corretta. Al 70’ ammonizione inevitabile per Matuidi che stende Ilicic al limite. Al 92’ rosso diretto a Bernardeschi, entrato all’inizio del secondo tempo al posto di Alex Sandro. Rocchi lo punisce per la scivolata a piedi uniti sulle caviglie di Barrow: intervento scomposto e pericoloso, ma non cattivo. Forse a quel punto della partita sarebbe bastato il cartellino giallo".