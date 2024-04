Alla fine? Erao non lo era? C'è chi dice no, come cantava Vasco Rossi. Ed è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui "forse la revisione serviva, ma non sembra da punire".Partiamo da qui, dall'unica nota un po' diversa rispetto a una moviola tutto sommato uniforme. Un primo tempo ricco zeppo di episodi, mentre la ripresa è andata via liscia. Sui rigori sono tutti sostanzialmente d'accordo, persino su quello di Gleison. Sulla punizione e il fallo diassegnato alla Juve - che colpisce Chiesa, da cui alla fine arriva la punizione vincente di Vlahovic -, invece, sorgono più dubbi.